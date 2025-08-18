Rusia a declarat indezirabilă o fundație germană în memoria crimelor naziste. Berlinul protestează

Autoritățile de la Moscova au declarat drept „indezirabilă” pe teritoriul Rusiei fundația germană „Memorie, Responsabilitate, Viitor” (EVZ), cunoscută pentru proiectele dedicate victimelor nazismului. Procurorul general rus susține că organizația ar fi adoptat „poziții antiruse” și ar fi organizat „strângeri de fonduri pentru sprijinirea Kievului”.

„Activitățile organizației sunt indezirabile în Federația Rusă”, se arată în comunicatul transmis luni de Procuratura Generală, citat de Le Figaro. ONG-ul este acuzat și că ar fi „subminat integritatea teritorială a țării și ar cultiva rusofobia”.

Despăgubiri de miliarde pentru victimele nazismului, printre care sute de mii de ruși

Guvernul german a reacționat imediat. Potrivit Ministerului de Externe, „Berlinul regretă și condamnă această decizie”. Purtătorul de cuvânt Josef Hinterseher a explicat că fundația „desfășoară o muncă extrem de importantă pentru păstrarea memoriei persecuțiilor naziste” și „sprijină cooperarea internațională în domeniul umanitar, cultural și social”.

Fondată în anul 2000 și finanțată în proporție de 50% de statul german, organizația a acordat miliarde de euro drept compensații persoanelor deportate la muncă forțată de regimul nazist și familiilor acestora, dintre care între 100.000 și 250.000 erau doar din Rusia.

Decizia Moscovei riscă să tensioneze suplimentar relațiile dintre Germania și Rusia, deja marcate de invazia Ucrainei și de sancțiunile europene.