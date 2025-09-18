S-a schimbat Legea Vânătorii / Care sunt noile reglementări / Amenzile uriașe pe care le riscă cei care hrănesc urșii

Un proiect adoptat de Camera Deputaților modifică Legea Vânătorii și permite autorităților să intervină cu măsuri rapide în cazul atacurilor de urși sau șacali, fără să mai fie nevoie de hotărâre judecătorească.

De asemenea, legea înăsprește sancțiunile pentru cei care hrănesc urșii.

Noua lege a fost introdusă pe fondul creșterii numărului de persoane atacate de urși în propria curte, care s-au soldat chiar cu deces.

„Autoritățile vor putea interveni prompt”

România are cei mai mulți urși (peste 12.000) din Uniunea Europeană, iar gestionarea lor de către gospodăriile aflate în apropierea habitatului lor a devenit din ce în ce mai dificilă.

,,Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care completează Legea Vânătorii și a protecției fondului cinegetic, în mod expres cu privire la ursul brun și șacal.

Prin modificarea adoptată, autoritățile vor avea posibilitatea de a interveni prompt în caz de atacuri sau distrugeri cauzate de aceste animale sălbatice.

Este o măsură echilibrată și un pas important pentru siguranța oamenilor, dar și pentru menținerea echilibrului natural.

Contextul ne arată clar urgența acestei reglementări, prezența urșilor crescând semnificativ față de anul trecut.

Fără posibilitatea de a acționa urgent în astfel de situații, se ajunge mult prea des la tragedii. Această lege oferă autorităților instrumentele necesare pentru a interveni rapid și responsabil, atunci când viața și siguranța cetățenilor sunt puse în pericol de urşii agresivi”, au declarat inițiatorii proiectului.

Amenzi de 60 de ori mai mari pentru hrănirea urșilor

De asemenea, se înăspresc amenzile pentru hrănirea urșilor, anunță ministrul Diana Buzoianu.

Amenzile pentru hrănirea urșilor erau, potrivit Legii 407/2006, între 500 și 1.500 de lei, dar ministrul Diana Buzoianu vrea o creștere mult mai mare a cuantumului – între 10.000 și 60.000 de lei.

„Trebuie să trimitem un semnal foarte clar: hrănirea ilegală a urşilor pune în pericol oameni şi animale, deopotrivă.

Vom modifica legislaţia şi vom creşte amenzile aplicate pentru situaţia în care oamenii hrănesc urşii de pe marginea drumurilor”, a declarat aceasta.

Autoritățile se așteaptă la o polarizare a publicului, din această perspectivă, însă sunt de părere că accidentele provocate de urși trebuie tratate cu prioritate.

În ultimii ani, incidentele cu urși au dus la mutilarea oamenilor și la uciderea lor.