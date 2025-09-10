Sacrificările de animale și producția de carne au crescut la bovine și păsări în iulie 2025

Potrivit Institutului Național de Statistică, în iulie 2025, față de iunie 2025, numărul bovinelor sacrificate a crescut de la 40.000 la 41.000 de capete, iar greutatea în carcasă a urcat de la 6.657 tone la 6.801 tone.

La păsări, saltul a fost semnificativ, de la 31.05 milioane capete la 38.95 milioane, cu o greutate în carcasă de 63.873 tone.

Sacrificările de porcine au scăzut ușor, de la 301.000 la 298.000 de capete, greutatea totală coborând de la 26.701 tone la 25.783 tone.

De asemenea, la ovine s-a înregistrat o scădere. Dacă în iunie era un număr de 305.000 de capete, în luna iulie au fost 242.000 de capete sacrificate. Greutate în carcasă a ajuns la 3.544 tone, față de 4.126 tone în luna precedentă.

Comparativ cu aceeași lună a anului 2024, au fost raportate au fost înregistrate creșteri la bovine (41.000 față de 40.000 capete), porcine (298.000 față de 294.000 capete) și păsări (38.95 milioane față de 29.74 milioane).

Privind ovinele și caprinele, sacrificările au scăzut semnificativ de la 322.000 capete în iulie 2024 la 242.000 în iulie 2025.