Salvamontiștii din Sibiu au recuperat trupurile celor doi turiști morți în Munții Făgăraș

Potrivit Salvamont Sibiu, sâmbătă operațiunile de recuperare au fost suspendate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Trei persoane au alunecat pe pantă: una dintre ele a reușit să se oprească, fiind salvată de elicopterul SMURD și transportată în siguranță la Bâlea Lac, în timp ce celelalte două au suferit leziuni incompatibile cu viața.

Duminică, Serviciul Public de Salvamont Sibiu a intervenit cu o echipă pedestră și o echipă de patru salvatori inserați cu ajutorul elicopterului Punctului de Operare Aeriană Brașov, aflați în proximitatea victimelor. Salvatorii au parcurs aproximativ o oră și 20 de minute până la prima victimă, după care au realizat coborârea în siguranță a ambelor persoane decedate și s-au reunit cu echipa pedestră.

Victimele au fost transportate în firul văii, de unde elicopterul SMURD a preluat victimele împreună cu unul dintre salvatori pentru transportul către baza muntelui. În prezent, se așteaptă sosirea echipajului de la Institutul de Medicină Legală și, eventual, a unei echipe criminalistice.