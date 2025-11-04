Sibienii și-au înscris Târgul de Crăciun la concursul „European Christmas Capital”

Vezi Galeria foto 6 Imagini

Târgul de Crăciun din Sibiu candidează oficial pentru titlul de „European Christmas Capital”— o distincție care onorează excelența, tradiția și impactul cultural al celor mai reprezentative târguri de Crăciun de pe continent.

Candidatura a fost depusă în parteneriat cu Primăria Municipiului Sibiu, care a sprijinit evenimentul încă de la prima ediție.

„Această candidatură este un pas firesc în evoluția Târgului de Crăciun din Sibiu. Am construit în timp un eveniment cu identitate clară, recunoscut la nivel internațional, iar dosarul depus reflectă această maturitate și contribuția pe care o aduce Sibiului în perioada sărbătorilor de iarnă”, declară Andrei Drăgan Răduleț, președintele Asociației Events For Tourism, organizatorul Târgului de Crăciun din Sibiu.

Atmosfera de poveste, întâlnirile directe cu expozanţii şi diversitatea cadourilor transformă Sibiul într-o destinaţie de neratat, între 14 noiembrie şi 4 ianuarie.

Odată cu apropierea deschiderii oficiale a târgului, organizatorii anunță și lansarea rezervărilor pentru Atelierul lui Moș Crăciun, una dintre cele mai iubite activități dedicate copiilor.

Ediția din acest an vine cu teme noi, menite să stimuleze creativitatea, curiozitatea și lucrul în echipă:

ArtBits – Atelier de mozaic, unde copiii decorează rame foto din bucăți colorate de sticlă;

Elf in a Box – Căsuța spiridușului, o activitate în care cei mici creează propriul spiriduș din materiale naturale;

PaperLab – Laboratorul de hârtie, realizat în parteneriat cu Muzeul Atelier Tipografic Sibiu, unde se confecționează manual felicitări de Crăciun;

Tic Tac Toe – Creează-ți propriul joc!, un atelier jucăuș care combină creativitatea cu logica;

Sparkle Up! – Magia globurilor, unde copiii decorează globuri de sticlă în culori și modele personalizate.

Fiecare activitate durează aproximativ 40 de minute și este ghidată de echipa veselă a spiridușilor lui Moș Crăciun, într-un decor plin de magie și căldură.

Participarea costă 40 de lei/copil, același tarif ca anul trecut, pentru a menține activitatea accesibilă tuturor familiilor. Deja aproape 50% din locurile disponibile au fost ocupate în primele 90 de minute de la deschiderea sesiunii de înscrieri. Rezervările s-au deschis marți, 4 noiembrie, pe site-ul oficial.

Organizat din 2007 în Piața Mare a Sibiului, Târgul de Crăciun este primul și cel mai cunoscut târg de Crăciun din România, un eveniment care adună anual sute de mii de vizitatori din țară și din străinătate