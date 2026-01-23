Sindicatul Europol îl acuză pe un șef de poliție din București că a „militarizat” secția. Poliția Capitalei dă replica

Sindicaliștii de la Europol susțin că șeful respectivei secții din subordinea Poliției Capitalei, „din câte se pare confundă locul de muncă cu o unitate militară, uitând că poliția a fost demilitarizată oficial în anul 2002”.

Concret, Europol îl acuză pe șeful acestei secții de poliție, că „din dorința de a-și demonstra ”veleitățile” de manager de top, i-a informat pe polițiștii din subordine cu privire la faptul că, atunci când se află în timpul liber, se pot deplasa doar condiționat în țară sau străinătate”.

În replică, Poliția Capitalei a emis un comunicat de presă în care precizează că nu a fost instituită nicio obligație ilegală și nu a fost încălcat dreptul la liberă circulație al polițiștilor.

„Având în vedere afirmațiile apărute în spațiul public, formulate de o organizație sindicală, referitoare la pretinsa „militarizare” a activității desfășurate la nivelul Secției 21 Poliție, facem următoarele precizări, necesare pentru o informare corectă și completă a opiniei publice:

În primul rând, nu a fost instituită nicio obligație ilegală și nu a fost încălcat dreptul la liberă circulație al polițiștilor.

Activitatea la care se face referire este reglementată expres prin Regulamentul de Ordine Interioară al D.G.P.M.B., document administrativ intern, în vigoare, aplicabil tuturor structurilor subordonate”, se arată în comunicat.

Se invocă „ creșterea capacității operaționale”

Reprezentanții Poliției Capitalei își argumentează poziția invocând un articol din Regulamentul de Ordine Interioară, ce prevede: „În cazul în care personalul D.G.P.M.B. părăseşte unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia are domiciliul stabil sau reşedința, acest lucru se consemnează într-un registru special constituit, iar şeful structurii ia la cunoștință, în vederea asigurării efectivelor necesare gestionării situațiilor deosebite, conform ordinului ministrului afacerilor interne privind creșterea capacității operaționale.”

Acuzațiile aduse în acest caz de Sindicatul Europol, sunt de natură, în opinia reprezentanților Poliției Municipiului București, să inducă în eroare atât polițiștii, cât și opinia publică.

„Considerăm că abordările publice bazate pe interpretări trunchiate sau prezentarea incompletă a cadrului normativ nu fac decât să inducă în eroare atât personalul polițienesc, cât și opinia publică, alimentând artificial conflicte inexistente.

Conducerea Secției 21 Poliție își desfășoară activitatea cu respectarea strictă a cadrului legal, a drepturilor personalului din subordine și a principiilor care guvernează funcționarea Poliției Române ca instituție civilă, demilitarizată”, a transmis Poliția Capitalei.