Situație neobișnuită: O vidră a ajuns într-un salon de coafură din Carei. Animalul, capturat și apoi eliberat în natură

Incidentul s-a produs sâmbătă. Potrivit Jandarmeriei, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, un echipaj din cadrul Detașamentului 3 Jandarmi Carei a fost solicitat să intervină într-o situație mai puțin obișnuită: o vidră speriată și dezorientată a ajuns în interiorul unui salon de coafură din oraș.

Animalul a fost capturat de jandarmi.

„Ajunși la fața locului, jandarmii au acționat cu răbdare și grijă, reușind să captureze animalul fără a-i provoca răni și fără a pune în pericol persoanele aflate în apropiere. Vidra a fost apoi eliberată cu grijă în mediul ei natural, pe malul râului Crasna, acolo unde îi este locul”, au transmis jandarmii.

Vidra este o specie strict protejată atât prin legislația națională, cât și prin convențiile internaționale.