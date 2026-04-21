Sondaj: 80% din angajatori cred că dezvoltarea inteligenței artificiale nu va influența recrutarea în următorii ani. Candidații vor avea nevoie de competențe noi

Potrivit unui studiu realizat în luna martie de o cunoscută platformă de recrutări, 47,4% dintre angajatorii au declarat că folosesc instrumente IA în mod sporadic, la inițiativa angajaților și nu au o politică internă în acest sens.

Doar în 5,2% din cazuri, IA-ul este integrat în majoritatea departamentelor, iar 15,5% au doar câteva procese clar definite ce implică inteligența artificială.

Un sfert din angajatori fie abia documentează și explorează acest domeniu, fie nu folosesc deloc și nici nu plănuiesc.

„Calitatea muncii este mai bună”

„Acolo unde există implementări în această direcție, angajatorii au observat că mai mult de o treime dintre angajați le-au primit cu entuziasm și curiozitate, însă au fost și reacții de reticență și teamă pentru siguranța jobului sau chiar de indiferență, IA-ul fiind văzut drept încă un tool care trebuie bifat. Cu toate acestea, datele pe care le-au măsurat arată că, deși volumul de muncă a angajaților nu s-a schimbat de când folosesc IA-ul, calitatea muncii lor este mai bună” a declarat Raluca Dumitra, Head of Marketing al eJobs.

Volumul de muncă a scăzut cuprins între 10 și peste 20% din timp, potrivit a 26% dintre angajatori, în timp ce 10% susțin că acesta a crescut, deoarece este necesar timp pentru a învăța și verifica instrumentele utilizate.

Alți 10% declară că reducerea volumului de muncă este sesizabilă, dar sunt înregistrate rezultate mai slabe din punct de vedere calitativ.

Departamentele care folosesc cel mai mult IA

Mai mult de jumătate dintre respondenți au spus că au o încredere moderată în acuratețea rezultatelor oferite de IA, acestea necesitând verificare amănunțită (fact-checking).

Nivelul de încredere în aceste instrumente variază: 11,4% dintre respondenți declară că au o încredere scăzută și le folosesc doar pentru brainstorming, în timp ce 33% afirmă că au un grad ridicat de încredere și fac doar revizuiri rapide.

Printre departamentele în care este implementată cel mai mult inteligența artificială,pe primele trei locuri se poziționează:

marketingul și comunicarea

operațional/administrativ

recrutare și HR

„Se confirmă, practic, previziunile care se fac de ceva vreme deja în legătură cu domeniile cele mai „fragile” în fața inteligenței artificiale și cu cel mai mare risc de a-și găsi un substitut în soluțiile AI. Practic, marketingul, comunicarea, zona administrativă și cea de recrutare / HR au fost mereu primele despre care s-a vehiculat că vor resimți puternic impactul inteligenței artificiale. Pe de altă parte, mai impermeabile la acest impact au fost până acum, după cum spun angajatorii, departamentele de customer support, vânzări & business development și chiar IT & software development” a adăugat Dumitra.

Cum va evolua procesul de recrutare în următorii ani

Majoritatea angajatorilor declară că vor menține același număr de angajați și în următorii doi ani, chiar dacă viitorii candidați vor avea nevoie de competențe noi. Astfel, 8 din 10 spun că nu își vor modifica planurile de recrutare, 16% estimează că vor angaja mai puțin, întrucât IA va prelua o parte dintre sarcini, iar 1,2% consideră că necesarul de personal va crește pentru a gestiona tehnologia.

Momentan, nivelul de alfabetizare IA nu este un criteriu eliminatoriu, ci doar un element util: 39% dintre angajatori spun că acest criteriu nu este încă evaluat la interviurile de angajare, iar pentru 17,1% dintre respondenți reprezintă un avantaj competitiv major

Există și reticențe în implementarea IA-ului de către companii. Printre cele mai cunoscute, se numără securitatea și confidențialitatea datelor expuse, precum și lipsa competențelor digitale ale angajaților în oferirea de prompt-uri. Dintre respondenți, 17,2% menționează costurile ridicate ale licențelor și implementării și 12,6% rezistența culturală a echipei la nou.

„Cântărind, pe de altă parte, beneficiile pe care le-au observat după integrarea AI-ului, aproape 40% dintre angajatori menționează eliminarea task-urilor repetitive / plictisitoare. 30% văd un impact pozitiv în direcția creativității și generării de idei noi, iar 19,8% o viteză mai mare de răspuns în piață. 3,7% vorbesc despre reducerea costurilor cu recrutarea și salariile pentru că angajează mai puțin, iar 2,5% despre costuri operaționale reduse” a mai spus Dumitra.

Sondajul a fost realizat în luna martie, pe un eșantion de 196 de companii reprezentate de manageri HR, specialiști HR, manageri de departament și antreprenori, din 19 domenii de activitate.