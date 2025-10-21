Spectacol caritabil la Cluj pentru animalele fără stăpân

Evenimentul cultural are loc luna viitoare la Cluj-Napoca, a transmis marți Fundația Universității Babeș-Bolyai (UBB). Pe 25 noiembrie, de la ora 19:00, în cea mai mare sală de spectacole a Universității Babeș-Bolyai (Auditorium Maximum), fundația va organiza, prin campania umanitară „Vocea necuvântătoarelor”, un spectacol caritabil dedicat sprijinirii „animalelor aflate în nevoie”.

Campania împlinește doi ani

„Prin artă putem deschide inimile oamenilor. Scopul nostru este dublu – susținerea asociațiilor care au grijă de animale și implicarea comunității universitare în acțiuni cu impact real”, arată organizatorii campaniei, coordonată de asist. univ. dr. Anamaria Lupan și conf. univ. dr. Adriana Neagu.

Lansată în decembrie 2023, campania a inclus până acum mai multe ediții și evenimente caritabile, de la târguri și campanii cu premii până la strângeri de fonduri pentru ONG-uri precum Arca lui Noe, Ray Animal Rescue, Pawsitive sau Help 4 Strays. În 2024, proiectul a sprijinit Adăpostul din Viișoara din Turd, iar în 2025 revine cu un spectacol caritabil ce îmbină arta, solidaritatea și implicarea comunității universitare.

Artiști cunoscuți se alătură campaniei UBB

Publicul nu va asista la un simplu spectacol, ci la un gest artistic de solidaritate, spun organizatorii. Artiști, studenți și cadre universitare clujene vor urca pe scenă pentru a transforma arta în ajutor concret, îmbinând teatrul, muzica, dansul și muzica de cameră. Vor fi prezentate fragmente din spectacolul de Commedia dell’arte „La Famiglia”, în regia Irinei Wintze, Cameliei Curuțiu-Zoicaș și a lui Ciprian Scurtea.

Alături de cauza campaniei „Vocea necuvântătoarelor”, vor fi prezenți și muzicieni clujeni cunoscuți: Ioana Badiu-Avram (soprană), Alexandra Hordoan (mezzosoprană), Petre Macedoneanu (tenor), Horațiu Ruști (bas-bariton) și Olga Bordaș (pian), împreună cu trupa Kid A Dance Company. Programul va fi completat de un recital de muzică de cameră susținut de Enigma Quartet, alături de Sógor Dénes (pian), Kiss Alexander-Theodor (oboi) și Ferenczi Balázs (fagot).

TAC.social, beneficiara principală a fondurilor

Fondurile provenite din vânzarea biletelor vor fi direcționate în proporție de 75% către asociația TAC.social (Together for Animals & Community) și 25% către proiectele Fundației. Organizația are proiecte locale derulate în colaborare cu voluntari, medici veterinari și instituții de educație, și se concentrează pe crearea unei legături între comunitate și animale.

„Empatia se învață și prin cultură, iar Vocea necuvântătoarelor este o inițiativă care aduce împreună artiști, studenți și oameni care cred acest lucru”, a explicat conf. univ. dr. Adriana Neagu.