Spitalele regionale din Iași, Cluj și Craiova, amânate până în 2029

Din cele 923 de milioane de euro împrumutate de România de la Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru construcția celor trei spitale, au fost folosite până acum doar 184,6 milioane de euro, adică o cincime, potrivit Guvernului. Noile termene de finalizare sunt decembrie 2029 pentru spitalele din Iași și Cluj și mai 2029 pentru cel din Craiova.

Modificarea a fost aprobată vineri, în ședința de Guvern, prin amendamentul convenit cu BEI la contractele de finanțare semnate în 2021 și 2022.

Termenele inițiale, depășite cu trei ani

Spitalul Regional de Urgență Cluj trebuia inițial să fie gata în decembrie 2026. Și spitalul de la Craiova era anunțat ca funcțional din 2026, potrivit Comisiei Europene, care a aprobat în 2020 o parte din finanțare.

Guvernul explică prelungirea prin actualizarea calendarelor de implementare și prin întârzierile din procedurile de achiziție și din lucrările de construcție. Noul amendament nu mărește obligațiile financiare ale României față de BEI.

Cât s-a împrumutat și cât s-a folosit

Pentru Spitalul Regional de Urgență Iași, România a împrumutat 250 de milioane de euro, din care a folosit 50 de milioane. Pentru Cluj, împrumutul este de 305 milioane de euro, iar tragerile ajung la 61 de milioane. La Craiova, din cele 368 de milioane de euro au fost folosite 73,6 milioane.

Împrumuturile BEI acoperă doar o parte din costul total. Spitalul din Craiova este evaluat la aproximativ 750 de milioane de euro, iar bugetele celor din Iași și Cluj au fost majorate la aproape 670, respectiv 690 de milioane de euro.

Pe lângă noile termene, acordul cu BEI renunță la unele condiții pentru tragerea banilor, astfel încât fondurile să poată fi folosite mai repede.

Craiova, cel mai avansat șantier

Spitalul de la Craiova este construit de o asociere de firme românești și va avea 807 paturi pentru spitalizare continuă, 45 pentru spitalizare de zi și un heliport. Spitalul regional din Cluj se ridică la Florești, pe terenul unei foste unități militare, și va avea 849 de paturi.

Spitalele regionale au fost promise încă din 2012, când Guvernul de atunci anunța opt astfel de unități în marile centre universitare. Doar cele trei de la Iași, Cluj și Craiova au ajuns în faza de implementare; cele de la Timișoara, Târgu Mureș, Constanța, Brașov și Galați/Brăila au rămas la stadiul de promisiuni.