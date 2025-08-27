TECNIC supervizează extinderea Magistralei 4 de metrou. Contract de 215 milioane lei

Firma turcă va derula serviciile de supervizare în cadrul contractului atribuit pentru extinderea reţelei de metrou – Magistrala 4, secţiunea Gara de Nord – Gara Progresul. Cu o valoare de peste 215 milioane lei (TVA inclus) şi o durată estimată de peste 10 ani, contractul este finanţat prin Programul Operaţional Transport 2021–2027.

Proiectul reprezintă un obiectiv strategic de utilitate publică si este realizat prin socierea autorităţilor contractante dintre Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Metrorex, Consiliul Judeţean Ilfov, Primăria Sectorului 4 si Primăria Sectorului 5.

Colaborarea are ca scop realizarea extinderii Magistralei 4, una dintre cele mai importante iniţiative de mobilitate urbană din Bucureşti, structurată pe două tronsoane: Lot 1: Gara de Nord – Eroii Revoluţiei 2 si Lot 2: Eroii Revoluţiei 2 – Gara Progresul.

Asocierea TECNIC–TÜMAŞ va superviza întregul proces de proiectare şi execuţie, asigurând respectarea standardelor tehnice, calitatea lucrărilor şi respectarea graficului de implementare.

„Suntem onoraţi să contribuim la un proiect de o asemenea anvergură şi impact. Extinderea Magistralei 4 nu este doar o investiţie în infrastructură, ci şi într-un viitor mai sustenabil pentru oraş. Este un pas esenţial către un Bucureşti mai bine conectat, mai eficient şi mai prietenos cu locuitorii săi”, a declarat Nadia Popescu, Director General TECNIC.