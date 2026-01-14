Thriller urban în Pitești / O tânără a fost scoasă cu forța dintr-un taxi și aruncată într-o altă mașină

Scandal cu amploare de thriller urban în Bascov (Pitești).

Un taximetrist sesizează numărul de urgență 112, luni, 13 ianuarie, în jurul orei 15:20.

Taximetristul anunță un incident deosebit de grav, petrecut în timpul unei curse ce nu se anunța cu nimic neobișnuită față de toate celelalte.

Numai că lucrurile iau brusc o turnură de film de acțiune, după ce taxiul este blocat în trafic de un alt autoturism din care coboară doi bărbați necunoscuți, recalcitranți, evident agresivi.

Cei doi încep să lovească taxiul, atrăgând asupra lor toată atenția celor prezenți.

Tânăra e scoasă cu forța din taxi

Motivul – în taxi se afla o tânără de 19 ani, iubita unuia dintre cei doi bărbați agresori.

Unul dintre aceștia o scoate pe tânără din mașină, cu forța, apoi o aruncă în autoturismul cu care au venit și părăsesc urgent locul.

Polițiștii de investigații criminale intră pe fir imediat.

Cu sprijinul Secției de Poliție Rurală Bascov și al Secției 3 Poliție Pitești, cei doi agresori au fost identificați. Ei sunt tată (56 de ani) și fiu (21 de ani) și sunt din Merișani.

Tânăra era iubita celui mai tânăr dintre agresori.

Reținuți și propuși la o măsură preventivă

Toți au fost duși la sediul Poliției Municipiului Pitești pentru cercetări.

Probatoriul administrat i-a făcut pe polițiști să decidă reținerea pentru 24 de ore a celor doi bărbați, urmând ca aceștia să fie prezentați Parchetului cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Dosarul este instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, pentru infracțiunile de lipsire de libertate în mod ilegal, amenințare, violență în familie și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Reprezentanții Poliției spun că ancheta este în desfășurare și că sunt respectate toate drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de Procedură Penală.