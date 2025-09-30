Plafonul lunar al tichetelor de creșă crește la 710 lei / Cum se acordă și cine poate beneficia de ele

Începând cu 1 octombrie, plafonul lunar al tichetelor de creșă crește la 710 lei.

Tichetele de creșă sunt oferite lunar angajaților și sunt destinate exclusiv plății totale sau parțiale a educației timpurii antepreșcolare.

Tichetele de creșă sunt disponibile doar electronic, se acordă lunar, potrivit Legii nr.165/2018.

La momentul aplicării legii, valoarea maximă era de 450 de lei, iar, pentru primele șase luni ale anului 2025 a fost stabilită la 670.

Pentru semestrul al doilea, începând cu luna octombrie, suma a fost majorată la 710 lei, conform art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii 165/2018:

„Tichetele de creşă sunt bilete de valoare care se acordă, lunar, angajaţilor care nu beneficiază de concediul şi de indemnizaţia acordate pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap”.

„Tichetele de creşă pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creşa unde este înscris copilul”

Banii nu ajung direct la angajați, pentru ca legiuitorul să se asigure că sunt folosiți exclusiv pentru destinația pentru care au fost alocați.

Angajații care primesc stimulent de inserție pot beneficia și de tichetele de creșă, dar doar unul dintre părinți poate beneficia de tichete.

Sumele ce depășesc plafonul de 710 lei vor fi impozitate.

Din perspectiva impozitului pe profit, aceste tichete sunt deductibile drept cheltuieli sociale, până la 5% din cheltuielile salariale.

Din textul Legii 165/2018

„Suma individuală sub forma tichetelor de creşă se acordă (…) pentru acoperirea parţială sau integrală a taxelor de creşă și se suportă integral de către angajator”.

Astfel, părinții nu pot folosi aceste sume după bunul plac; prestatorii serviciilor trebuie să aibă contracte cu unitățile emitente de tichete.

Normele stabilesc și obligația angajatorilor de a informa angajații cu privire la creșele și entitățile cu care emitentul tichetelor are contracte.

De asemenea, „unităţile emitente ale tichetelor de creşă solicită de la angajatori datele de identificare ale creşelor/entităţilor asimilate acestora în care angajaţii au copii înscrişi, în vederea încheierii contractelor de prestări de servicii”.