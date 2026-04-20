Tineri, blocați timp de 40 de minute într-un carusel. Au fost coborâți de pompieri

Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin a precizat că în noaptea de duminică spre luni, mai multe persoane au rămas blocate într-o mașinărie de tip carusel amplasată în Parcul Dragalina din municipiul Caransebeș.

Mașinăria avea 18 locuri, dintre care 14 ocupate cu tineri cu vârste cuprinse între 14 și 20 de ani, iar unul dintre brațe a rămas blocat aproximativ 40 de minute, la o distanță de circa 4-5 metri de sol, în poziția răsucit cu capul spre sol, fără a mai răspunde comenzilor.

Cei 14 tineri au fost coborâți din carusel de pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Caraș-Severin.

Potrivit polițiștilor, 10 dintre tineri au fost preluați de echipajele Serviciului Județean de Ambulanță și transportați la spital, unde li s-au acordat îngrijiri medicale, fără a rămâne internați.

De asemenea, au fost informați reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului Caraș-Severin.

Administratorul societății, un bărbat de 49 de ani, din județul Ilfov, a fost condus la sediul poliției pentru cercetări.

IPJ Caraș-Severin a transmis că în acest caz a fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, iar caruselul fost indisponibilizat până la finalul cercetărilor.