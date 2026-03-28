Un avion pe ruta București – Santander (Spania) a aterizat pe aeroportul Milano Malpensa

Un avion care circula sâmbătă pe ruta București - Santander (Spania), a aterizat pe aeroportul Malpensa din Milano, Italia. Potrivit informațiilor BoardingPass, ar fi vorba despre o problemă tehnică, însă informația nu este confirmată oficial.
Un avion pe ruta București - Santander (Spania) a aterizat pe aeroportul Milano Malpensa
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Bayne Stanley/ZUMA Press Wire
28 mart. 2026, 17:04, Social

Zborul este operat de compania Wizz Air.

„Avionul care opera sâmbătă, 28 martie 2026, zborul Wizz Air W43193 pe ruta București – Santander (Spania) a aterizat pe aeroportul Malpensa din Milano (Italia). Potrivit informațiilor BoardingPass, motivul ar fi o problemă tehnică, însă informația NU este confirmată oficial”, menționează site-ul de specialitate BoardingPass.

Acest zbor era operat cu un Airbus A321.

Potrivit sursei citate, pasagerii cursei ar urma să fie debarcați din aeronava care a aterizat în Milano, iar de acolo ar urma să ajungă la destinația finală cu un alt avion Wizz Air.

La momentul redactării știrii, compania Wizz Air nu a venit cu informații în acest sens.

