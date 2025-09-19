Un bărbat condamnat împreună cu Emil Gânj a fost depistat în Germania și va fi adus în țară

Poliția Română va aduce în țară, vineri, un bărbat, de 34 de ani, din Mureș, urmărit la nivel internațional, în vederea executării pedepsei cu închisoarea.

Acesta era urmărit pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier, fiind condamnat la 2 ani și 1.433 de zile de către Judecătoria Luduș, respectiv influențarea declarațiilor, fiind condamnat de către aceeași instanță la 1 an, 4 luni și 1.433 de zile

Bărbatul va fi adus din Germania și urmează să fie introdus într-o unitate de detenție, unde va executa pedeapsa cu închisoarea.

„Reamintim că, în cadrul activităților derulate de Poliția Română, pentru depistarea lui Gânj Emil, au fost obținute date și informații care au dus la localizarea bărbatului respectiv, în Germania. În urma cooperării dintre Poliția Română și autoritățile din Germania, acesta a fost prins, la data de 22 august 2025, în orașul german Karlsruhe. Autoritățile române au fost sprijinite în vederea localizării și arestării persoanei de către BKA-Oficiul Federal de poliție judiciară (Direcția de Persoane Urmărite și Direcția de Operațiuni Speciale din cadrul Bundeskriminalamt) și de Parchetul Wiesbaden. Acesta era urmărit internațional, fiind emise pe numele său două mandate europene de arestare de către Judecătoria Luduș”, transmite Poliția Română.

De fapt, în perioada 2- 27 septembrie 2020, Sălăgean a condus de trei ori un autovehicul în județul Mureș, fără a deține permis de conducere. A fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani și 1.433 de zile de închisoare (la pedeapsa de 2 ani a fost adăugat un rest de pedeapsă rămas neexecutat).

Totodată, în 17 iulie 2024, a fost validat un alt mandat european de arestare, cel în cauză fiind condamnat la o pedeapsă de un an și 4 luni de închisoare pentru săvârșirea a două fapte de influențarea declarațiilor. În fapt, în ziua de 14 noiembrie 2020, în timp ce se afla în Mureș, a amenințat doi martori care au fost audiați în dosarul în care era cercetat pentru infracțiunea de conducere fără permis.

Ilie Liviu Sălăgean a fost condamnat în trecut pentru săvârșirea unei infracțiuni de omor, săvârșită în anul 2011 împreună cu urmăritul Gânj Emil.

În dimineața zilei de 8 iulie 2025, Emil Gânj a ucis-o cu toporul pe fosta lui iubită, o tânără de doar 23 de ani, chiar în locuința acesteia, în fața rudelor, apoi i-a incendiat trupul și a fugit de la locul faptei. De atunci, el este căutat de oamenii legii.