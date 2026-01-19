Un bărbat din Constanța a anunțat Poliția că și-a ucis mama

Polițiștii din Constanța au fost sesizați, luni, în jurul orei 13, de către un bărbat, că, în cursul nopții trecute, și-a înjunghiat mama.

În imobil a fost identificată o femeie, de 49 de ani, care prezenta o plagă înjunghiată.

Echipajul medical prezent la fața locului a constatat decesul victimei.

Presupusul autor, de 20 de ani, este în custodia polițiștilor.

La locul faptei s-au deplasat polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale, care vor continua cercetările, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.