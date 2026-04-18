Un microbuz cu copii, implicat într-un accident, în Mureș

Nouă copii și doi adulți au fost transportați la spital, sâmbătă seară, după un accident rutier produs în localitatea Dumbrăvioara din județul Mureș. Copiii și însoțitorii lor se aflau într-un microbuz.
Un microbuz cu copii, implicat într-un accident, în Mureș
imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
19 apr. 2026, 00:48, Social

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș a transmis că echipajele medicale au fost solicitate să intervină la un accident rutier produs între un autoturism și un microbuz, în care se aflau 9 minori și 2 adulți în localitatea Dumbrăvioara.

„La fața locului au fost mobilizate trei echipaje SAJ și o autospecială pentru transport personal și victime multiple. În urma evaluării medicale, toate persoanele implicate sunt încadrate în cod verde.

Toate victimele vor fi transportate la UPU Târgu Mureș pentru investigații medicale suplimentare”, a precizat ISU Mureș.

