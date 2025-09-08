Un nou incendiu în zona retrocedată a Parcului IOR din Capitală. Pompierii încă nu au ajuns la fața locului

Potrivit vecinilor, care au observat flăcările de la ferestre, focul a pornit cu o flacără mică, dar s-a extins rapid pe terenul cu vegetație uscată. Martorii au sunat imediat la 112, iar mai multe apeluri ar fi fost înregistrate la pompieri.

Locuitorii din zonă spun că intervenția echipajelor întârzie: „Ni s-a spus că sunt pe drum, dar se pare că vin cam greu”, a relatat un vecin pentru Mediafax.

Zona retrocedată din IOR a fost afectată în ultimii ani de numeroase incendii și defrișări, iar comunitatea locală și autoritățile se află de mai mult timp în conflict privind soarta celor aproximativ 12 hectare de spațiu verde.