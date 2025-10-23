Prima pagină » Știrile zilei » Incendiu de proporții la un depozit de deșeuri din Prahova, mesaj RO-ALERT emis

Incendiu de proporții la un depozit de deșeuri din Prahova, mesaj RO-ALERT emis

Un incendiu a izbucnit la un depozit de deșeuri din județul Prahova. Pompierii au mobilizat cinci autospeciale de intervenție cu apă și spumă.
Andreea Tobias
23 oct. 2025, 18:00

Un incendiu de proporții a izbucnit la un depozit de deșeuri din comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova. Flăcările se manifestă pe aproximativ 1.000 de metri pătrați cu degajări masive de fum.

Pompierii au mobilizat cinci autospeciale de intervenție cu apă și spumă și o ambulanță SMURD pentru gestionarea evenimentului. Având în vedere degajările masive de fum și direcția vântului, autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT.

Către locul intervenției au fost mobilizate inițial două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Ploiești. Incendiul se manifestă pe aproximativ 1.000 de metri pătrați, cu degajări masive de fum.

Progresiv, pentru gestionarea operativă a evenimentului, au fost mobilizate cinci autospeciale de intervenție cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.