Incendiu de proporții la un depozit de deșeuri din Prahova, mesaj RO-ALERT emis

Un incendiu de proporții a izbucnit la un depozit de deșeuri din comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova. Flăcările se manifestă pe aproximativ 1.000 de metri pătrați cu degajări masive de fum.

Pompierii au mobilizat cinci autospeciale de intervenție cu apă și spumă și o ambulanță SMURD pentru gestionarea evenimentului. Având în vedere degajările masive de fum și direcția vântului, autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT.

