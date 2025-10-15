Vama Sculeni devine al patrulea punct de frontieră dintre Republica Moldova și România, care va avea control comun

La frontiera de la Sculeni, dintre Republica Moldova și România, va fi aplicat regimul de control coordonat. Acesta presupune efectuarea verificărilor în comun de către autoritățile celor două state.

Decizia a fost aprobată de Cabinetul de miniștri miercuri.

„Prin aplicarea principiului de oprire unică, formalitățile vamale și de frontieră vor fi realizate o singură dată, într-un punct comun. Astfel, va fi redus timpul de așteptare la frontieră, va fi sporită siguranța prin cooperare directă între autorități și vor fi dezvoltate schimburile comerciale între cele două maluri ale Prutului”, transmite guvernul.

Punctul de trecere Sculeni va deveni al patrulea punct de frontieră în care este implementat conceptul de control coordonat între Republica Moldova și România. Acest regim funcționează deja la frontierele Leușeni–Albița, Giurgiulești–Galați și Cantemir–Fălciu.