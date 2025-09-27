Victimele avionului prăbuşit la Iaşi, doi bărbaţi, transportate la Spitalul „Sf. Spiridon”

Potrivit dr. Diana Cimpoeşu, medic şef UPU SMURD Iaşi, din primele informaţii, victimele sunt doi bărbaţi.

Unul dintre ei, în vârstă de 55 de ani, a suferit un traumatism cranio-cerebral, arsuri severe de grad 3-4 la picioare şi arsuri de grad 2-3 la abdomen şi torace inferior.

Celălalt bărbat, în vârstă de 51 de ani, este policontuzionat, cu contuzie toraco-abdominală şi hematom abdominal în hipocondrul stâng.

La locul incidentului au intervenit două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj de prim-ajutor calificat şi două ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi. Echipajele au găsit victimele conştiente.