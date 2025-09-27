Prima pagină » Social » Victimele avionului prăbuşit la Iaşi, doi bărbaţi, transportate la Spitalul „Sf. Spiridon”

Cele două persoane aflate în avionul de mici dimensiuni prăbuşit sâmbătă în apropierea unei unităţi militare din Iaşi sunt transportate către Spitalul „Sf. Spiridon” pentru investigaţii şi tratament de urgenţă.
Potrivit dr. Diana Cimpoeşu, medic şef UPU SMURD Iaşi, din primele informaţii, victimele sunt doi bărbaţi.

Unul dintre ei, în vârstă de 55 de ani, a suferit un traumatism cranio-cerebral, arsuri severe de grad 3-4 la picioare şi arsuri de grad 2-3 la abdomen şi torace inferior.

Celălalt bărbat, în vârstă de 51 de ani, este policontuzionat, cu contuzie toraco-abdominală şi hematom abdominal în hipocondrul stâng.

La locul incidentului au intervenit două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj de prim-ajutor calificat şi două ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi. Echipajele au găsit victimele conştiente.

