Virusul West Nile în România: 13 cazuri de infecție, cei mai afectați sunt vârstnicii

Cei mai afectați sunt vârstnicii: cinci cazuri în grupa 70-79 de ani, trei cazuri în grupele 50-59 și 60-69 de ani, iar un caz la persoanele de peste 80 de ani.

Doar un caz s-a înregistrat la grupa de vârstă 10-19 ani.

Bărbații sunt mai vulnerabili decât femeile (10 față de 3 cazuri), iar locuitorii din mediul urban sunt mai expuși decât cei din rural (9 față de 4 cazuri).

Bucureștiul înregistrează cele mai multe cazuri (5), urmat de Timiș (2), iar câte un caz s-a confirmat în județele Dolj, Galați, Ilfov, Prahova, Sălaj și Vrancea.

Autoritățile recomandă populației să poarte îmbrăcăminte cu mâneci lungi, să folosească substanțe repelente, să monteze plase la ferestre și să elimine bălțile de apă stătută din jurul locuințelor pentru a preveni înmulțirea țânțarilor.