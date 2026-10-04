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Ziua 6 de protest al susținătorilor lui Georgescu. 2.000 de oameni scandează în fața Arestului Central

Susținătorii lui Călin Georgescu s-au adunat și duminică, în a șasea zi de protest, în fața Arestului Central din Capitală. Autoritățile semnalează o prezență record. Aproximativ 2.000 de persoane au ieșit în stradă.
Ziua 6 de protest al susținătorilor lui Georgescu. 2.000 de oameni scandează în fața Arestului Central
Coralia Frigea
04 oct. 2026, 20:59, Social
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Simpatizanții lui Călin Georgescu au ieșit în stradă duminică, în cea de-a șasea zi de protest, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost arestat pentru 30 de zile.

Număr record de protestatari în fața Arestului Central

Aproximativ 2.000 de oameni sunt prezenți duminică seara în fața Arestului Central și strigă în speranța că Georgescu va fi eliberat. În comparație cu prezența din primele zile, când în jur de 300 de persoane au ieșit în stradă, numărul protestatarilor a crescut semnificativ.

Printre mesajele acestora se numără și „Călin Georgescu este președinte” sau „Voluntar pentru democrație”.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți și este cercetat de procurorii DIICOT într-un dosar pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. În același dosar este implicat și Ionel Rusen, afaceristul care a fost adus, odată cu fostul candidat la alegerile prezidențiale, la Arestul Central.

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