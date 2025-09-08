15 foști mari fotbaliști din Premier League, nominalizați pentru includerea în Hall of Fame

Nominalizările îi includ pe Gary Neville, Michael Carrick, Teddy Sheringham, Patrice Evra, Edwin van der Sar și Nemanja Vidic, toți șase multipli campioni în Premier League, fiecare cu cel puțin trei medalii de campion. Pe listă se mai află Michael Owen și Robbie Fowler (Liverpool), Sol Campbell (Arsenal), Cesc Fàbregas și Eden Hazard (Chelsea), precum și Yaya Touré și David Silva (Manchester City), Jermain Defoe și Les Ferdinand.

Hall of Fame-ul din Premier League a fost creat pentru a recunoaște carierele jucătorilor și antrenorilor care au contribuit semnificativ la istoria ligii, începând cu 1992. În prezent, clubul exclusivist are 24 de membri, iar anul trecut au fost adăugați Andy Cole, Ashley Cole și John Terry.

Suporterii pot vota pentru a decide care dintre nominalizați vor fi adăugați în Premier League Hall of Fame până luni, 15 septembrie. Rezultatele votului vor fi prezentate celor 24 de membri existenți, care vor avea onoarea de a lua decizia finală privind cei doi jucători care vor fi incluși în lista de membri în 2025.

Cei doi noi jucători adăugați în Hall of Fame – pe care Premier League îl consideră cea mai înaltă distincție individuală – vor fi anunțați la un eveniment special, programat marți, 4 noiembrie.