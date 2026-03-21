Alcaraz și Sabalenka, principalii favoriți, s-au calificat în turul al treilea la Miami Open

Numărul unu mondial masculin, spaniolul Carlos Alcaraz, s-a impus cu 6-4, 6-4 în fața brazilianului Joao Fonseca. Liderul mondial a controlat meciul de la un capăt la altul.

Ibericul, în vârstă de 22 de ani, a reușit câte un break în debutul fiecărui set și a salvat toate cele trei mingi de break ale adversarului.

„Am fost foarte bun de la început până la ultima minge. Știam cât de periculos este Joao și am rămas concentrat la fiecare punct”, a declarat Alcaraz, la finalul partidei.

Victoria vine după eșecul din semifinalele de la Indian Wells în fața lui Daniil Medvedev. Alcaraz ajunge astfel la un bilanț excelent în 2026 (17-1), sezon în care spaniolul a câștigat deja Australian Open și turneul de la Doha.

În turul următor, Alcaraz îl va întâlni pe americanul Sebastian Korda.

La feminin, liderul mondial Aryna Sabalenka a trecut cu 7-6 (7/5), 6-4 de americanca Ann Li. Jucătoarea din Belarus a întâmpinat dificultăți, în special în primul set.

„Am luptat indiferent de situație, chiar dacă jocul meu nu a fost la cel mai înalt nivel”, a spus Sabalenka, campioana en-titre la Miami.

Alte trei favorite s-au calificat în turul al treilea

Elena Rybakina (cap de serie nr. 3) a învins-o pe Yulia Putintseva, scor 6-3, 6-3. A treia favorită a turneului, Coco Gauff, a revenit pentru a o elimina pe Elisabetta Cocciaretto, scor 3-6, 6-4, 6-3. Iar Amanda Anisimova (cap de serie nr. 6) a trecut de Ajla Tomljanovic, scor 6-1, 5-7, 6-4.

Pe tabloul masculin, americanul Ethan Quinn (locul 56 ATP) a produs surpriza zilei, eliminându-l pe norvegianul Casper Ruud, cap de serie numărul 11, cu 6-4, 7-6 (9/7).

De asemenea, japonezul de 19 ani Rei Sakamoto a obținut prima sa victorie într-un meci ATP, învingându-l pe Aleksandar Kovacevic, scor 6-4, 3-6, 7-6 (9/7), și urmează să îl înfrunte pe Medvedev în turul următor.