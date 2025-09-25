Antrenorul Universității Craiova, înaintea meciului cu Dinamo: Primul derby adevărat al campionatului

„Va fi primul derby adevărat, chiar dacă am jucat și cu CFR până acum și cu U Cluj. Cred că acesta este primul derby adevărat al campionatului, mult așteptat, în primul rând de suporteri, de la ambele echipe, și după aceea de jucători. Cred că va fi o partidă intensă, sper să nu fie probleme în tribune, ca toată lumea să fie civilizată și spectacolul să rămână doar pe teren”, a spus Rădoi în cadrul unei conferințe.

Tehnicianul a lăudat pregătirea echipei: „Băieții săptămâna aceasta s-au pregătit foarte bine, era și normal, ne așteaptă un derby și cred că nu este nevoie de nicio motivație din partea altor persoane, inclusiv a mea, pentru că e de ajuns importanța acestei partide”.

Universitatea Craiova, pe primul loc în clasamentul Superligii după 10 etape

Rădoi a mai spus că se așteaptă la un joc spectaculos.

„Va fi un meci spectaculos, din punctul meu de vedere, pentru că ambele echipe sunt pe locul 1 și locul 2 la nivel de posesie a balonului, în această primă parte a campionatului. Sunt echipele care au cele mai multe ocazii din careul de 16 metri, două echipe care aduc foarte multe centrări, care au foarte multe acțiuni individuale la nivelul compartimentului ofensiv, deci, în mod normal, toate datele ar spune că ar fi un joc foarte spectaculos. Indiferent dacă vom primi sau nu gol, important e la final să câștigăm”, a mai declarat antrenorul oltenilor.

După 10 etape, Universitatea Craiova ocupă locul 1 în clasamentul Superligii, cu 23 de puncte, în vreme ce Dinamo București se află pe locul 3, cu 19 puncte.