FK Csikszereda-Metaloglobus și Dinamo-Farul încheie luni etapa a zecea a Superligii

Meciul dintre Csikszereda Miercurea Ciuc și Metaloglobus București este programat luni de la ora 18.00.

Trei remize au înregistrat gazdele în campionatul curent, toate pe teren propriu. Deși au scos doar un punct din postura de vizitatori, 2-2 cu FC Hermannstadt, bucureștenii au marcat în toate cele patru partide disputate în deplasare.

Cele două echipe s-au mai întâlnit doar în liga secundă, ultima confruntare având loc pe 5 mai 2025, FK Csikszereda – Metaloglobus 2-3.

LPF notează ân avancronica partidei că cele două sunt echipele cu cele mai slabe defensive din primele nouă runde, FK Csikszereda – 20 de goluri încasate, Metaloglobus – 19 goluri primite.

A doua partidă a zilei, Dinamo București-Farul Constanța, începe la ora 21.00.

Cinci succese și o remiză au înregistrat bucureștenii în ultimele șase runde, rezultate în urma cărora au urcat pe podium, în timp ce palmaresul dobrogenilor pe teren advers în campionatul curent cuprinde o victorie (2-1 cu FCSB), un egal (1-1 cu FC Botoșani) și trei partide pierdute.

Dinamo este singura echipă cu cinci meciuri fără gol încasat în primele nouă etape.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 31 de ori, de opt ori s-au impus roș-albii, de 15 ori au câștigat dobrogenii, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate.