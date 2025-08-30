Superliga. Două meciuri programate sâmbătă, în etapa 8: Slobozia – U Cluj şi Dinamo – Hermannstadt

De la ora 18:45, Unirea Slobozia, locul 7 în clasament, cu 11 puncte, va primi vizita celor de la U Cluj, echipă aflată pe locul 9, cu 9 puncte.

Unirea vine după o serie mixtă, cu două victorii şi trei remize în ultimele cinci etape, în timp ce clujenii au alternat între remize şi victorii, iar un succes i-ar urca între primele şase poziţii.

De la ora 21:30, Dinamo Bucureşti va întâlni pe FC Hermannstadt.

Dinamo caută să-şi consolideze poziţia în zona superioară a clasamentului, după un început de sezon solid, ocupând locul 6, cu 12 puncte.

De partea cealaltă, Hermannstadt a obţinut un singur succes, însă are patru remize, ocupând locul 11, cu 7 puncte.