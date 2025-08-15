Aryna Sabalenka, liderul mondial, eliminată în sferturi de Elena Rybakina la Cincinnati

Sabalenka, care a ajuns în finala Australian Open și a French Open în acest an și semifinalistă la Wimbledon, nu a reușit să-și găsească ritmul în fața Rybakinei. Kazaha a dominat primul set cu 6-1 și a gestionat bine momentele tensionate din setul secund, câștigând cu 6-4.

Serviciul a făcut diferența în meci: Rybakina a reușit 11 ași, în timp ce Sabalenka doar 4, obținând un procentaj de 80,6% puncte câștigate pe primul serviciu.

Aceasta este a cincea victorie a Rybakinei în fața Sabalenkăi, din totalul celor 12 întâlniri directe. Deși Sabalenka a început cu avantaj în primele patru confruntări directe (4-0), Rybakina a dominat în ultimele opt meciuri, câștigând cinci dintre ele.

În semifinale, Rybakina o va întâlni pe Iga Swiatek, cu care are un istoric apropiat: Swiatek conduce cu 5-4 în cele nouă confruntări directe.