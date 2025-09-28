Barcelona învinge Real Sociedad cu 2-1 și urcă pe primul loc în La Liga

Barcelona a câștigat cu 2-1 împotriva Real Sociedad și a urcat pe prima poziție în La Liga, cu un punct avans față de Real Madrid.

Meciul a marcat revenirea lui Lamine Yamal după o accidentare care l-a ținut departe patru meciuri.

Real Sociedad a deschis scorul prin Alvaro Odriozola în minutul 31, dar Jules Kounde a egalat pentru Barcelona înainte de pauză cu o lovitură de cap din corner.

„Are o forță extraordinară de a crea ocazii”

Golul victoriei a venit după intrarea lui Yamal în repriza a doua, care a centrat pentru Robert Lewandowski să marcheze cu capul la doar un minut după ce a intrat pe teren.

Yamal, votat al doilea cel mai bun jucător din lume la gala Balonul de Aur, a demonstrat din nou calitățile sale.

A demonstrat imediat că are o forță extraordinară de a crea ocazii”, a spus antrenorul Hansi Flick.

Barcelona a jucat pe stadionul Olimpic după ce consiliul local a refuzat redeschiderea Camp Nou. Echipa va găzdui Paris Saint-Germain miercuri în Liga Campionilor, tot pe același stadion.