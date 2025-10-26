Real Madrid – Barcelona: „El Clasico” de pe Bernabeu se încheie 2-1 pentru gazde

Meciul a început în forță, iar după două minute arbitrul Cesar Soto Grado a dictat inițial penalty pentru gazde, după un duel între Lamine Yamal și Vinicius Jr., dar decizia a fost anulată după consultarea VAR, fiind acordat fault în atac. În minutul 12, Kylian Mbappe a trimis mingea în plasă din afara careului, însă golul a fost anulat pentru ofsaid.

Deschiderea scorului a venit în minutul 21, când Mbappe a punctat din interiorul careului, servit perfect de Jude Bellingham. Barcelona a egalat prin Fermin Lopez (38′), dar Real Madrid a intrat la pauză în avantaj grație lui Bellingham (43′), care a finalizat fără emoții din câțiva metri.

În partea secundă, Mbappe a ratat un penalty obținut după un henț al lui Eric Garcia, iar Barcelona a rămas în 10 oameni în prelungiri, după al doilea cartonaș galben primit de Pedri pentru un fault asupra lui Tchouameni.

Real Madrid a acumulat astfel 27 de puncte, distanțându-se în fruntea clasamentului, în timp ce Barcelona rămâne pe locul secund, cu 22 de puncte. În etapa viitoare, madrilenii vor primi vizita Valenciei, iar Barcelona va juca acasă cu Elche.