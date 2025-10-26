El Clasico: Real Madrid încercă să pună capăt seriei de 4 înfrângeri consecutive în fața Barcelonei

Madridul își apără și primul loc în clasament, intrând în meciul de duminică de pe stadionul Santiago Bernabeu cu un avantaj de două puncte față de Barcelona.

Real Madrid a pierdut toate partidele cu Barcelona din sezonul trecut.

Barcelona are probleme de accidentări în atac, iar antrenorul Hansi Flick va trebui să urmărească meciul dintr-o lojă a stadionului, după ce a primit un cartonaș roșu pentru proteste în runda precedentă.

Lamine Yamal va fi titular pentru oaspeți, după ce a jucat două meciuri de la revenirea sa după o accidentare. Însă atacantul Robert Lewandowski este indisponibil din cauza unei accidentări. De asemenea, pe lista accidentaților rămâne și atacantul Raphinha. Mijlocașul Dani Olmo și portarul titular Joan García erau deja indisponibili din cauza accidentărilor.

Madridul va fi condus de Kylian Mbappé, care a marcat 10 goluri în nouă etape, fiind liderul clasamentului marcatorilor din La Liga.

Madrid a învins Juventus cu 1-0 în Liga Campionilor, în timp ce Barcelona vine după o victorie cu 6-1 împotriva lui Olympiakos.