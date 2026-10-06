Cristiano Ronaldo rupe tăcerea după ce a părăsit cantonamentul Portugaliei: Jorge Jesus nu și-a ținut cuvântul

Într-o declarație detaliată, jucătorul a prezentat versiunea sa asupra disputei care a determinat plecarea sa din Copenhaga înaintea meciului Portugaliei din Liga Națiunilor împotriva Danemarcei, de săptămâna trecută.

Ronaldo a spus că Jesus fusese de acord cu un plan conform căruia atacantul urma să nu joace meciurile cu Norvegia și Danemarca pentru a-și menține forma fizică. Cu toate acestea, în ziua meciului cu Norvegia, antrenorul i-a spus că va juca 30 de minute.

„Toată lumea știe restul. M-am încălzit începând cu pauza, am urmărit cum treceau minutele și nu am fost introdus pe teren”, a spus Ronaldo, citat de Reuters.

„Antrenorul și-a încălcat cuvântul dat față de mine”, adaugă Ronaldo.

„Am decis să părăsesc cantonamentul”

Căpitanul Portugaliei a declarat că o întâlnire ulterioară cu Jesus, la care a participat și directorul sportiv al clubului său, Al Nassr, Simao Coutinho, a dus la un acord prin care antrenorul urma să clarifice evenimentele în cadrul următoarei sale conferințe de presă.

Ronaldo a afirmat că declarațiile publice ale antrenorului nu au avut însă nicio legătură cu discuția lor privată.

„Era a doua oară când își încălca cuvântul dat față de mine”, a spus Ronaldo. „Am decis să părăsesc cantonamentul fără să mai aștept alte promisiuni încălcate”.

Duminică, după victoria Portugaliei asupra Norvegiei, Jesus a negat că ar fi ajuns la vreun acord cu jucătorul, lăsând însă ușa deschisă pentru revenirea acestuia.

„Consecințele acțiunilor mele trebuie evaluate și sancționate”

Ronaldo și-a cerut scuze pentru faptul că nu a salutat suporterii după meciul cu Norvegia și pentru că și-a părăsit coechipierii, recunoscând că faptul că este căpitan a făcut ca comportamentul său să fie și mai grav.

„Consecințele acțiunilor mele trebuie evaluate și sancționate de Federația Portugheză de Fotbal”, a spus el.

În ciuda acestei situații, Ronaldo afirmă că va rămâne disponibil pentru națională.

„Dacă voi fi în formă fizică, jucând pentru clubul meu – sper că marcând goluri – după ce îmi voi ispăși orice suspendare mi se va impune, voi fi disponibil, așa cum am fost întotdeauna până acum, să concurez și să câștig pentru echipa noastră națională”, a adăugat el.