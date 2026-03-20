CSA Steaua pierde cu Craiova, dar rămâne lider în campionat masculin de volei. Arcada reduce diferența la 3 puncte

Primele două clasate din campionatul masculin de volei s-au duelat de la distanță vineri seară, în etapa a 22-a, ultima din faza I. Liderul campionatului, CSA Steaua București, a pierdut după un meci maraton cu SCM U Craiova, scor 2-3 (19-25, 25-17, 26-24, 30-32, 12-15), însă își păstrează prima poziție în clasament.

În Sala Regimentului de Gardă „Mihai Viteazul”, Steaua și Craiova au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale sezonului.

Oltenii s-au impus în tie-break, profitând de un plus de eficiență la blocaj și de o gestionare mai bună a finalurilor de set.

Cei mai eficienți jucători de la Craiova au fost Strahinja Brzakovic, care a încheiat cu 31 de puncte, și Petr Sulista – 20 de puncte

De la Steaua, Rareș Bălean a încheiat cu 23 de puncte, iar Alexandru Rață a adăugat 19 puncte.

Arcada, victorie fără emoții la Galați

CSM Arcada Galați nu a avut probleme în fața formației CSM București, în celălalt meci al serii de vineri din campionat, impunându-se în minimum de seturi.

Echipa antrenată de Sergiu Stancu a controlat partida de la un capăt la altul, dominând atât la serviciu, cât și în atac (55% procentaj de reușită față de 39%).

Diferența s-a văzut mai ales în organizarea jocului și eficiența ofensivă, gălățenii încheind meciul cu un procentaj superior în atac

Remarcații partidei, de la Arcada au fost Timo Ander Lohmus – 18 puncte, David Dinculescu – 14 puncte, Andrei Butnaru – 9 puncte.

De partea cealaltă, CSM București nu a reușit să țină ritmul, având dificultăți majore la recepție (doar 16% pozitivă).

În urma acestor rezultate, Steaua rămâne lider, cu 52 de puncte, dar Arcada, care ocupă locul secund, se apropie la 3 puncte.

Pentru Craiova este doar a 8-a victorie a sezonului, ocupând locul 7, cu 24 de puncte.

CSM București se află pe ultimul loc, cu doar 7 puncte.