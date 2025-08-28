Daniil Medvedev a fost sancționat pentru comportament nepotrivit și abuz de rachetă la US Open. Ce amendă a primit

Daniil Medvedev s-a enervat duminică seara când arbitrul Greg Allensworth a decis să-i acorde adversarului Benjamin Bonzi un alt prim serviciu după ce un fotograf a intrat pe teren în timpul meciului și a dus la amânarea acestuia cu șase minute.

Arbitrul turneului, Jake Garner, l-a amendat pe Medvedev cu 30.000 de dolari pentru comportament nesportiv. La această sumă se adaugă încă încă 12.500 de dolari pentru faptul că la sfârșitul meciului, Medvedev a lovit în repetate rânduri racheta de scaunul său de pe marginea terenului, distrugând echipamentul. În total, amenda primită se ridică la 42.500 de dolari, mai mult de o treime din premiul său de 110.000 de dolari, scrie ABC News.

În timpul meciului, Medvedev era la un punct distanță de eliminare, apoi a câștigat următoarele două seturi, forțând un al cincilea set decisiv, înainte ca Benjamin Bonzi să-l elimine din al doilea turneu major consecutiv, cu o victorie de 6-3, 7-5, 6-7 (5), 0-6, 6-4, care s-a încheiat luni dimineața.

Medvedev a declarat după meci că nu crede că interferența fotografului a fost suficient de lungă pentru a justifica reluarea punctului.

„Nu eram supărat pe fotograf. Eram supărat pe decizie”, a spus Medvedev. „Întârzierea fotografului a fost probabil de patru secunde și jumătate. Nu sunt sigur că este suficient pentru un (prim) serviciu”, a mai spus sportivul rus după meci.

A fost a treia înfrângere consecutivă a lui Medvedev în primul tur al unui turneu de Grand Slam, inclusiv luna trecută la Wimbledon împotriva lui Bonzi.