Jannik Sinner s-a calificat în sferturile de la US Open după ce l-a eliminat pe Bublik

Jannik Sinner a câștigat în trei seturi în noaptea de luni spre marți în fața lui Alexander Bublik, singurul jucător care l-a învins în acest sezon, în afară de Carlos Alcaraz, scrie AP.

Sinner s-a impus cu 6-1, 6-1, 6-1 și revine astfel în sferturile de finală ale turneului pe care l-a câștigat anul trecut.

Victoria lui Sinner, cap de serie numărul unu, a durat doar 1 oră și 21 de minute, fiind al doilea cel mai scurt meci din turneu. Victoria lui Tomas Machac din primul tur a durat cu un minut mai puțin.

„Uneori am simțit că astăzi am jucat un tenis excelent și am reușit să-l înving foarte devreme, ceea ce mi-a dat încrederea necesară pentru a servi puțin mai bine și a juca puțin mai bine din spatele terenului”, a spus Sinner.

Sinner a pierdut în fața lui Bublik în iunie, la Halle, Germania, într-un turneu de pregătire înainte de Wimbledon, dar acel meci s-a jucat pe un teren de iarbă.

Miercuri, numărul unu mondial îl va înfrunta pe compatriotul său italian Lorenzo Musetti, cap de serie nr. 10. Celălalt sfert de finală din acea zi îl va opune pe Alex de Minaur, nr. 8, împotriva lui Felix Auger-Aliassime, nr. 25.

Bublik, numărul 23, din Kazahstan, a fost unul dintre cei mai în formă jucători de tenis, cu 11 victorii consecutive și trei titluri în ATP Tour, fiind al doilea cel mai bun din acest an, după Alcaraz, care are șase titluri.

Sinner a ajuns la 35-4 în acest an. Alcaraz l-a învins în finala de la Roland Garros, precum și la Roma și Cincinnati, unde Sinner a fost bolnav și a trebuit să se retragă în primul set.