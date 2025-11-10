De ce a demisionat Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Explicațiile

„Am avut o discuție până târziu în noapte, am încercat pe toate căile să îl convingem, pentru că am crezut că poate realiza ceva. Și a realizat. Asta ne dorim la Craiova, ca din toate punctele de vedere, organizatoric, administrativ și sportiv, să fim la nivel de Europa. Și am arătat că putem face performanță la nivel european”, a declarat Rotaru.

Potrivit acestuia, Rădoi i-a transmis clar că se simte „epuizat emoțional” și că simte nevoia să ia o pauză: „Au fost mai multe motive, primul că acest proiect l-a epuizat și că preferă să stea deoparte. Sunt evenimente destul de dese în viața unui club, totuși am reușit să stăm 10 luni împreună, eu aș fi vrut să stăm doi ani. Sunt convins că Mirel Rădoi regretă că a plecat. Mi-a spus: «Sunt epuizat emoțional, n-are sens». A fost o presiune din toate punctele de vedere și a spus că el crede că e mai bine pentru echipă să plece”.

Rotaru a subliniat că Universitatea Craiova va încerca acum să profite de fundația lăsată de tehnician și să continue ascensiunea: „Ce putem face acum e să plecăm de la nivelul lăsat de el și să mergem din ce în ce mai sus”.

Rădoi, mandate scurte la echipe

Al doilea mandat al lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova, încheiat după aproximativ 10 luni, este cel mai lung al său la nivel de club. În cariera de antrenor, fostul selecționer al României a avut mandate scurte la mai multe echipe: FCSB (5 luni), Al-Tai (4 luni), Al-Batin (6 luni), Al Jazira (4 luni), respectiv Universitatea Craiova – 4 luni în primul mandat și 10 luni în cel de-al doilea.

Despărțirea lasă clubul din Bănie în fața unei noi provocări: găsirea unui antrenor care să continue proiectul început cu Rădoi și să mențină obiectivul declarat de a transforma Universitatea Craiova într-o prezență constantă în competițiile europene.