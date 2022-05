De ce Mbappe a refuzat oferta de la Real Madrid şi a semnat un contract cu Paris Saint-Germain

Atacantul a fost foarte aproape să se alăture Los Blancos în această vară, pe bază de transfer liber, la expirarea înţelegerii sale pe Parc des Princes.

Cu toate acestea, Mbappe a uimit lumea fotbalului sâmbătă, punându-şi semnătura pe o prelungire a contractului în capitala Franţei. Dacă îl va duce până la capăt, jucătorul de 23 de ani va rămâne la PSG, până în 2025.

Noul acord valorează aproximativ 1,2 milioane de euro pe săptămână, iar Mbappe a încasat un bonus la semnătură de aproximativ 120 de milioane de euro.

Luni, în cadrul unei conferinţe de presă, internaţionalul francez a dezvăluit că a vorbit cu preşedintele Macron despre decizia sa, dar a negat că politicianul a influenţat decizia sa de a rămâne la Paris.

„L-am informat de alegerea mea", a declarat Mbappe la BFMTV. „Mi-a spus că este foarte fericit şi că este o veste grozavă pentru ţară".

Întrebat dacă Macron l-a convins să rămână, atacantul a adăugat: „Am vorbit, a fost un sfat bun. Dacă a contat? Nu, pentru că nu a existat doar un singur telefon! Am mult respect pentru el, dar nu am luat decizia mea pentru că mi-a spus să rămân. Dar a fost un factor printre altele".

„Nu am spus nu pentru Real Madrid. Am spus da Franţei şi lui PSG. Am avut chemarea patriei şi a capitalei. Era prea devreme pentru a pleca liber".