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Dennis Man, după eșecul României: „Lucrurile merg prost, parcă mergem în gol”

Dennis Man a recunoscut, după înfrângerea României cu Suedia. că lucrurile nu merg în direcția dorită la echipa națională, internaționalul român spunând că jucătorii sunt alături de selecționerul Gică Hagi și au nevoie de timp pentru a se adapta la cerințele acestuia.
Dennis Man, după eșecul României: „Lucrurile merg prost, parcă mergem în gol”
MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
06 oct. 2026, 00:32, Sport
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„Din punctul meu de vedere nu a ieșit nimic. Lucrurile merg prost, din păcate, și… Parcă mergem în gol, să spun așa. Dezamăgire foarte mare, ne doream foarte mult să le facem o surpriză plăcută fanilor în această seară acasă la noi, dar, din păcate, nu se leagă nimic”, a declarat Dennis Man după meciul cu Suedia de luni seara, la Antena 1.

El a vorbit și despre selecționerul Gheorghe Hagi.

„Știe foarte mult fotbal, încearcă să ne învețe și trebuie să-l ascultăm”, a afirmat fotbalistul.

„În această seară, nu știu dacă chiar meritau ei să câștige acest meci, pentru că au avut o ocazie și au înscris”, a spus internaționalul român.â

Întrebat dacă își dorește ca Gică Hagi să rămână în continuare selecționer, Dennis Man a transmis că vestiarul îl susține pe tehnician.

„Noi, ca jucători, suntem alături de el, îl susținem mereu și suntem împreună. Noi, ca jucători, nu putem lua decizii, decât să ne conformăm”, a încheiat Dennis Man.

Suedia a câștigat, luni seara, cu 1-0 pe Arena Națională, printr-un gol înscris de Gyökeres în minutul 13. România rămâne astfel fără victorie în actuala ediție a Ligii Națiunilor, în care a înregistrat patru înfrângeri.

 

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