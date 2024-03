Dublă Ferrari în Marele Premiu al Australiei, Sainz şi Leclerc profitând de abandonul lui Verstappen

Sainz, singurul pilot ce nu este de la Red Bull care a câştigat o cursă în sezonul trecut, a profitat de abandonul lui Max Verstappen şi a triumfat în Marele Premiu al Australiei. Pe locul doi a terminat monegascul Charles Leclerc.

"A fost o cursă foarte bună. M-am simţit foarte bine", a declarat Sainz.

"Am fost norocos că am fost mai mult sau mai puţin pe cont propriu şi am putut să-mi gestionez ritmul, să gestionez pneurile, să gestionez totul şi nu a fost cea mai grea cursă dintre toate. Dar foarte fericit, foarte mândru de echipă şi fericit să fiu într-un un-doi cu Charles aici", a adăugat spaniolul.

Lando Norris a fost al treilea pentru McLaren.

Verstappen, câştigător în Bahrain şi Arabia Saudită, a plecat din pole position pentru a treia oară în acest sezon, dar a abandonat în turul al patrulea cu o problemă la frâne.

A fost primul abandon al lui Verstappen din 2022 încoace şi a pus capăt rundei sale de nouă victorii succesive. Verstappen a declarat că, practic, a condus cu frâna de mână pusă de la început.