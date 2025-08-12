Prima pagină » Știri externe » Premierul australian Albanese îl acuză pe Netanyahu că este „în negare” privind suferința din Gaza

Premierul australian Albanese îl acuză pe Netanyahu că este „în negare” privind suferința din Gaza

Premierul Australiei, Anthony Albanese, a declarat marți că omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, este „în negare” în ceea ce privește criza umanitară din Gaza, la o zi după ce Australia a anunțat că va recunoaște pentru prima dată statul palestinian la Adunarea Generală a ONU.
Premierul australian Albanese îl acuză pe Netanyahu că este „în negare” privind suferința din Gaza
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Petre Apostol
12 aug. 2025, 08:01, Politic

„El (n.r. – Netanyahu) mi-a reiterat ceea ce spune public, și anume că este în negare în privința consecințelor suferite de oamenii nevinovați”, a afirmat Albanese într-un interviu pentru postul public ABC și citat de Reuters, făcând referire la o convorbire telefonică avută cu premierul israelian joia trecută.

Decizia Australiei vine pe fondul presiunilor internaționale exercitate asupra Israelului, după anunțuri similare făcute de Franța, Marea Britanie și Canada. Albanese a subliniat că recunoașterea palestiniană este condiționată de angajamentele Autorității Palestiniene, în special ca gruparea militantă Hamas să nu fie implicată în viitorul stat.

Sentimentul public în Australia s-a schimbat semnificativ în ultimele luni, pe fondul planurilor Israelului de a prelua controlul militar asupra Fâșiei Gaza și a rapoartelor tot mai alarmante privind foametea și malnutriția populației.

Tensiunile s-au reflectat și în stradă, zeci de mii de manifestanți traversând podul Harbour din Sydney luna aceasta pentru a cere livrări de ajutoare în Gaza.

În regiune, Noua Zeelandă încă analizează dacă să recunoască statul palestinian, o poziție criticată dur de fosta premieră Helen Clark.