Echipa de rugby a României va întâlni Canada, SUA și Uruguay în meciuri test, în luna noiembrie

Partidele vor avea loc pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf, de la ora 17:00, iar biletele vor fi puse în vânzare în următoarele zile prin platforma bilete.ro, anunță luni Federația Română de Rugby.

Programul meciurilor din luna noiembrie:

• 8 noiembrie: România – Canada

• 15 noiembrie: România – SUA

• 22 noiembrie: România – Uruguay

În toamna precedentă, România a învins Canada cu 18-13 și a pierdut la limită cu Uruguay, 21-23.

„Este o toamnă plină de rugby, care începe cu meciurile Lupilor în Super Cup și continuă cu partidele echipei naționale. Așa cum ne-am obișnuit suporterii, luna noiembrie înseamnă întâlnirea cu Stejarii, în casa rugby-ului, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf. Ne așteaptă trei meciuri dificile, toți adversarii noștri sunt calificați, la fel ca noi, la Cupa Mondială de Rugby, și pentru toți este o oportunitate de a pregăti competiția din Australia. Sunt partide importante și ne dorim ca suporterii să vină în număr cât mai mare la stadion. Stejarii au nevoie de susținerea fanilor”, a declarat Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby.

România, locul 21 mondial, va debuta cu Canada (locul 24 mondial), echipa cu care și-a disputat anul trecut Cupa Cernavodă, câștigată de Stejari cu 35-27, la București. În al doilea meci, contra SUA (locul 15 mondial), Stejarii vor încerca să repete succesul obținut în vara trecută la Chicago (22-20), când au cucerit și Cupa Pershing. Ultimul meci test va fi împotriva Uruguay (locul 19 mondial), adversar întâlnit de 15 ori până acum, România impunându-se în nouă dintre aceste partide.