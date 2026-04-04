FC Argeș-Dinamo, sâmbătă în primul meci al etapei a treia a play-off-ului Superligii

FC Argeș – Dinamo este meciul care deschide sâmbătă etapa a treia a play-off-ului Superligii. Partida este programată de la 19.30.
Foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
04 apr. 2026, 07:58, Sport

Șase victorii, o remiză și patru înfrângeri este palmaresul înregistrat de piteșteni în meciurile disputate pe prima scenă în 2026.

De cealaltă parte, dinamoviștii au pierdut ultimele cinci partide disputate în campionat (patru jocuri cedate la limită), serie negativă cu care nu s-au mai întâlnit din noiembrie-decembrie 2023, scrie LPF în avancronica partidei.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 95 de ori, de 55 de ori s-au impus bucureștenii, de 27 de ori au câștigat piteștenii, iar alte 13 partide s-au terminat la egalitate.

Tot sâmbătă, dar de la ora 15.00, în play-out-ul competiției este programat meciul Oțelul – FC Hermannstadt.

În 14 februarie 2026, Metaloglobus – Oțelul 0-1, a fost singura victorie reușită de gălățeni în ultimele nouă etape, în rest au două rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

Sibienii au câștigat trei dintre precedentele patru meciuri jucate în campionat și s-au apropiat de locurile care le asigură prezența pe prima scenă și în ediția următoare.

LPF notează că partida va fi una specială pentru Dorinel Munteanu, antrenor care a scris istorie la Galați. ,,Neamțul” a câștigat titlul și Supercupa cu Oțelul în ediția 2010-2011, apoi, în 2023, i-a promovat pe moldoveni, asta după ce a preluat echipa din al treilea eșalon.

În primul meci din etapa a treia a play-out-ului, disputat vineri seara, FC Botoșani a învins pe teren propriu FCSB cu 3-2.

