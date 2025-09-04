FCSB, sancționată de UEFA cu amendă și închiderea parțială a stadionului pentru manifestări rasiste

Anunțul a fost făcut joi de președintele Consiliului de Administrație al clubului, Mihai Stoica, pe rețelele de socializare. FCSB s-a impus în manșa secundă cu 3-0, după 2-2 în Scoția.

Potrivit oficialului, inelul 1 al galeriei va fi închis la meciul cu Young Boys Berna din grupa Europa League, programat pe 2 octombrie.

Stoica a criticat sarcastic implicarea reprezentanților FARE (Football Against Racism in Europe), susținând că „am vaga senzație că cineva regizează chestiile astea”.

Campioana României va debuta în faza principală a Europa League pe 25 septembrie, în deplasare, contra olandezilor de la Go Ahead Eagles Deventer.