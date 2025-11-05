FIFA anunţă un nou premiu pentru pace care va fi acordat la tragerea la sorţi a Cupei Mondiale

Premiul, numit Premiul FIFA pentru Pace, va „recunoaşte acţiuni excepţionale pentru pace”, a anunţat miercuri forul de conducere al fotbalului.

„Într-o lume din ce în ce mai instabilă şi divizată, este fundamental să recunoaştem contribuţia remarcabilă a celor care depun eforturi mari pentru a pune capăt conflictelor şi a aduce oamenii împreună într-un spirit de pace”, a declarat preşedintele FIFA, Gianni Infantino.

FIFA a declarat că premiul, pe care Infantino îl va înmâna anul acesta, va fi acordat anual „în numele fanilor din întreaga lume”.

Preşedintele Donald Trump, care are o relaţie strânsă cu Infantino, a fost ignorat pentru Premiul Nobel pentru Pace luna trecută, în ciuda lobby-ului din partea colegilor republicani, a diverşilor lideri mondiali şi a sa. Atât Infantino, cât şi Trump urmau să vorbească miercuri la un eveniment fără legătură cu acesta, la Miami.

FIFA a adăugat recent o altă legătură cu Trump, numind-o pe fiica sa, Ivanka, în consiliul de administraţie al unui proiect educaţional de 100 de milioane de dolari, finanţat parţial din vânzările de bilete la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 .