Pilotul echipei Mercedes, George Russell, a transmis că nu își dorește să prelungească disputa verbală cu rivalul său de la Red Bull, deși își menține criticile formulate înaintea cursei din Nevada.

Britanicul a spus că a găsit „destul de amuzante” comentariile neerlandezului.

„Nu am prea multe de spus, sincer. Am găsit unele dintre comentariile sale de după cursă destul de amuzante. A avut o prestație extraordinară și a câștigat, așa că poate să spună ce dorește. Din partea mea, vreau să merg mai departe”, a declarat Russell.

Pilotul Mercedes a fost întrebat dacă își retrage afirmațiile făcute la adresa multiplului campion de la Red Bull.

„La urma urmei, susțin ceea ce am spus după antrenamente. Dar el a fost cel care a ieșit pe circuit și a câștigat cursa, nu eu. Sunt sigur că s-a amuzat puțin pe seama situației. Din partea mea, este un nou weekend de cursă și vreau să mă concentrez pe pilotaj și să merg mai departe”, a adăugat britanicul.

„Nu este ceva ce vreau să continui. Nu îmi doresc să am relații proaste cu oamenii. Nu acesta este felul meu de a fi. Vreau să câștig, atât. Nu caut să fiu cel mai bun prieten al nimănui de pe grilă, vreau doar să lupt pentru victorie”, a mai transmis pilotul Mercedes, care a ținut să precizeze că îl respectă enorm pe Verstappen pentru talentul și rezultatele sale.

Cum a început disputa dintre Russell și Verstappen

Conflictul a pornit în a treia sesiune de antrenamente libere de la Las Vegas, când cei doi piloți au avut un incident în virajul 14. Verstappen a frânat mai devreme decât se aștepta Russell și și-a schimbat direcția în timpul frânării, iar cei doi au ajuns în contact în momentul în care se luptau roată la roată.

Ambii au fost chemați în fața comisarilor de cursă, iar pilotul Red Bull a primit un avertisment pentru pilotaj neregulamentar.

După calificări, Russell l-a criticat pe rivalul său, susținând că acesta obișnuiește să procedeze în același mod și cu alți piloți.

„Nu există nimic în regulament care să îți interzică să depășești un pilot care începe turul rapid. Dar când faci asta, îl încurci. El procedează astfel săptămână de săptămână cu mai mulți piloți. Toată lumea acceptă, dar eu nu voi accepta pur și simplu ca cineva să mă încurce și apoi să se comporte de parcă ar fi mai presus decât ceilalți. Cineva trebuie să-i țină piept”, spunea Russell.

Replica lui Verstappen a venit după victoria din cursa de la Las Vegas. Neerlandezul l-a atacat personal pe britanic, afirmând că acesta este „mult sub nivelul său” și că nu merită să-și consume timpul răspunzându-i.

Mai mult, după ce a văzut în oglinzi momentul în care Russell a lovit barierele în încercarea de a-l depăși pe coechipierul Kimi Antonelli, Verstappen a reacționat cu satisfacție.

„A fost fantastic când m-am uitat în oglindă și am văzut ce se întâmplă. Mi-am spus că ziua mea devine din ce în ce mai bună. Când am trecut linia de sosire pe primul loc, ziua mea era completă”, a declarat pilotul Red Bull.

Verstappen a câștigat Marele Premiu din Las Vegas, urmat de Lando Norris și Oscar Piastri. Russell a terminat doar pe locul al nouălea, după ce a pierdut controlul monopostului în timp ce încerca să recupereze poziția secundă de la Antonelli.

Russell explică accidentul din Las Vegas: „Nu a fost frustrare”

În Qatar, britanicul a revenit și asupra incidentului care l-a costat un rezultat important.

„Nu a fost din frustrare, ci din dorința de a risca mai mult pentru victorie. Nu cred că manevra a fost una imprudentă. A fost pur și simplu o greșeală în ceea ce privește punctul de frânare”, a explicat pilotul Mercedes.

Acesta a recunoscut că, dacă accidentul s-ar fi produs la începutul sezonului, probabil nu ar fi încercat o asemenea depășire.

„În această perioadă a sezonului, când mai sunt puține lucruri de obținut în clasament, unii piloți își pot asuma riscuri suplimentare pentru a câștiga o cursă și pentru a încheia anul cu un rezultat important. Dacă ar fi fost prima cursă a sezonului, nu aș fi încercat niciodată acea manevră cu două tururi înainte de final”, a adăugat Russell.

Britanicul a mai precizat că duelul său cu Verstappen din timpul cursei din Las Vegas a fost unul corect și echilibrat, chiar dacă cei doi s-au depășit reciproc de mai multe ori.

Leclerc, despre tensiunile de la Ferrari: „Nu ne permitem să ne ciocnim între coechipieri”

Un alt subiect important abordat în cadrul sesiunii cu presa de la Qatar a fost situația de la Ferrari, după ce Charles Leclerc și Lewis Hamilton au fost implicați într-un nou incident în Marele Premiu din Las Vegas.

Pilotul monegasc a fost cel care a provocat contactul în turul 38, în timp ce încerca să-l depășească pe coechipierul său pentru locul al șaselea. Hamilton a fost trimis în derapaj, iar Leclerc a primit o penalizare de zece secunde, terminând cursa pe locul al zecelea. Britanicul a încheiat pe poziția a șaptea.

Incidentul a venit la doar două curse după o altă confruntare între cei doi, în Marele Premiu al Mexicului. După acel episod, Fred Vasseur organizase o întâlnire cu piloții înaintea Marelui Premiu al Braziliei, pentru a clarifica situația.

Leclerc a recunoscut că tensiunile sunt inevitabile.

„Suntem foarte apropiați în calificări, suntem foarte apropiați și în curse, suntem mereu împreună. Așa că un anumit nivel de tensiune este întotdeauna prezent, dar nu trebuie să escaladeze”, a explicat pilotul Ferrari.

Leclerc a admis că incidentul din Las Vegas nu trebuia să se producă și că și-a asumat responsabilitatea pentru contact.

„Nu ne permitem să ne ciocnim între coechipieri. Pentru incidentul din Las Vegas mi-am asumat responsabilitatea. Sunt de acord că este inacceptabil ca ambele monoposturi Ferrari să se lovească între ele”, a declarat monegascul.

Leclerc neagă existența unei clauze de pilot numărul 1 la Ferrari

Un alt subiect abordat de pilotul în vârstă de 29 de ani a fost zvonul potrivit căruia contractul său cu Ferrari ar conține o clauză care îi garantează statutul de prim pilot.

Leclerc a negat categoric informația și a precizat că nu există nicio clauză de acest fel.

„În mod normal, nu dezvălui niciodată ce am în contract, dar cred că acesta este un subiect important. Nu am nicio clauză de acest fel în contract”, a afirmat pilotul Ferrari.

Acesta a ținut să transmită și un mesaj de susținere pentru echipa italiană, după ce au apărut acuzații potrivit cărora nu ar fi suficient de dedicat proiectului de la Maranello.

„Iubesc această echipă și voi face tot ce pot pentru a o readuce în top. Mă doare când aud acuzații că nu iubesc Ferrari sau că nu lupt pentru echipă. Tocmai am semnat un nou contract în urmă cu câteva luni. Este o echipă în care am încredere și în care cred pentru anii următori”, a declarat Leclerc.

În ceea ce privește viitorul colaborării cu Hamilton, Leclerc consideră că Ferrari trebuie să găsească o soluție pentru gestionarea duelurilor interne.

„Avem o relație foarte bună în afara curselor. Nu aș spune că atmosfera este bună în acest moment, cu siguranță nu există un sentiment de mare fericire. Dar noi suntem cei care trebuie să îmbunătățim situația și să găsim o soluție. Pentru sezonul următor, dacă vom fi în postura de a lupta pentru titlu, acest lucru va deveni și mai important”, a încheiat Leclerc.

Formula 1 se mută în acest weekend pe circuitul Lusail, unde se va desfășura penultima etapă a sezonului 2026. Prima sesiune de antrenamente libere este programată vineri, iar calificările vor avea loc sâmbătă, de la ora 20:00.

Cursa este programată duminică, 29 noiembrie, de la ora 18:00, și se va desfășura pe parcursul a 57 de tururi.