Handbal: România a pierdut și a doua partidă amicală cu Franța

Franța a câștigat partida fără emoții, scor 30-24. Joi, în prima partidă amicală disputată tot la Oradea, Franța s-a impus cu 32-27.

România nu a mai învins Franța din 2010.

Cele două partide au făcut parte din programul de pregătire al echipei naționale în perspectiva participării la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, competiție ce va avea loc în perioada 28 noiembrie – 15 decembrie 2025, în Germania și Olanda. Turneul reunește cele mai puternice echipe ale lumii și reprezintă o etapă esențială în lupta pentru calificarea la Jocurile Olimpice din 2028.

Lotul României

Lotul echipei naționale pentru dubla cu Franța a fost format din: Alisia Boiciuc (CSM Corona Brașov), Bianca Bazaliu (CS Gloria Bistrița), Diana Ciucă (CS Rapid București), Bianca Curmenț (CSM Corona Brașov), Yuliya Dumanska (CS Minaur Baia Mare), Gabriela Dumitrașcu (CSM Corona Brașov), Asma Elghaoui (SCM Râmnicu Vâlcea), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova), Sorina Grozav (CSM Corona Brașov), Diana Lixăndroiu (HC Dunărea Brăila), Mihaela Mihai (CSM București), Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea), Alexia Niță (HC Zalău), Lorena Ostase (CS Gloria Bistrița), Andreea Popa (HC Dunărea Brăila), Beatrice Raicea (HC Dunărea Brăila), Ștefania Stoica (CS Gloria Bistrița) și Sonia Vasiliu (CSM Slatina).

Staff tehnic: Florentin Pera (antrenor principal), Bogdan Burcea (antrenor secund), Barbu Kerekes Ildiko (antrenor portari), Liviu Dumitrescu (preparator fizic), Aurelia Gurău și Victor Baciu (kinetoterapeuți), Florentina Tonița (psiholog), Ioan-Radu Cheregi (analist video), Valeriu Tomescu (metodist performanță), Florin Oancea (doctor), Viorel Mazilu (director tehnic FRH), Nicoleta Alexandrescu (antrenor federal).