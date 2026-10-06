Înfrângerea cu Suedia complică traseul României: urna a treia în preliminariile EURO 2028 și posibil baraj pentru menținerea în Liga B

România a pierdut toate cele patru meciuri disputate până acum în grupa B4 din Liga Națiunilor și are 0 puncte. Suedia conduce grupa, cu 10 puncte, fiind urmată de Bosnia și Herțegovina, cu 8 puncte, respectiv de Polonia, cu 4 puncte.

În ultimele două etape, programate în noiembrie, România mai are de jucat cu Polonia și cu Bosnia și Herțegovina.

Eșecul de luni cu Suedia a închis definitiv pentru România varianta urnei a doua la tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028. Chiar dacă ar câștiga ultimele două partide, echipa lui Gheorghe Hagi ar ajunge cel mult la șase puncte și nu o mai poate depăși pe Bosnia și Herțegovina.

Astfel, România va fi în urna a treia la tragerea la sorți pentru preliminariile Campionatului European din 2028. Clasamentul pentru repartizarea în urne va fi stabilit pe baza clasamentului Ligii Națiunilor.

Tragerea la sorți va avea loc pe 6 decembrie 2026, la Belfast, iar cele 55 de naționale UEFA vor fi împărțite în 12 grupe, unele de patru echipe, altele de cinci. Grupele vor începe în martie 2027 și se vor încheia în noiembrie.

În proiecția actuală apar în urna 1 formații precum Franța, Italia, Țările de Jos, Germania, Spania, Anglia și Portugalia, iar în urna a doua sunt echipe precum Suedia, Turcia, Serbia, Cehia, Elveția, Austria și Bosnia și Herțegovina.

Componența exactă a urnelor va fi definitivată după încheierea fazei grupelor din Liga Națiunilor.

Noul format al preliminariilor EURO prevede 12 câștigătoare de grupe și cele mai bune opt formații clasate pe locul secund calificate direct. Celelalte patru ocupante ale locului secund vor ajunge la baraj.

Posibil baraj pentru menținerea în al doilea eșalon din Liga Națiunilor

Pentru România există însă și un al doilea risc. Dacă va termina grupa B4 pe ultimul loc, va disputa un baraj pentru menținerea în Liga B în perioada 25-30 martie 2027. UEFA a stabilit că cele patru formații clasate pe locul 4 în Liga B vor întâlni, în dublă manșă, cele patru ocupante ale locului secund din Liga C.

În momentul de față, pe aceste locuri se află Albania, Moldova, Cipru și Estonia.

Dacă România reușește să urce pe locul al treilea în grupa B4, rămâne automat în Liga B pentru ediția următoare și evită acest baraj. În acest moment, însă, pentru „tricolori” situația este critică, având în vedere că trebuie să recupereze un deficit de patru puncte față de Polonia în ultimele două etape.

Aproape de minimul istoric în clasamentul oficial FIFA

În urma înfrângerii cu Suedia, naționala României a coborât pe locul 58 în clasamentul FIFA live și ar urma să înregistreze astfel cea mai slabă clasare din istoria sa.

Precedentul minim era locul 57, ocupat în septembrie 2012.

România are în acest moment 1.428,88 puncte în clasamentul live, pierzând 6,04 puncte după eșecul de luni. Este urmată imediat, la 8,5 puncte, de Uzbekistan.

Clasamentul oficial al FIFA urmează să fie publicat miercuri, după încheierea meciurilor din această fereastră internațională.