Inter Milano se impune clar cu Fiorentina și revine pe podium. Ce a declarat Cristi Chivu

Hakan Calhanoglu a deschis scorul în minutul 66 cu un șut imparabil, iar Petar Sucic a încântat publicul trei minute mai târziu cu o execuție spectaculoasă, asemănătoare lui Zidane. Calhanoglu a închis tabela cu un penalty în minutul 88.

Fiorentina a terminat meciul în inferioritate numerică, după eliminarea lui Viti, și rămâne fără victorie în primele nouă etape, marcând cel mai slab început din istoria clubului.

Echipa lui Chivu și-a impus agresivitatea și creativitatea, iar Bisseck a oferit stabilitate defensivă, permițând fundașilor laterali să se implice ofensiv.

Cristian Chivu s-a arătat foarte mulțumit de reacția echipei după victoria clară, 3-0, în fața Fiorentinei la San Siro. Chivu a subliniat maturitatea și răbdarea jucătorilor săi în găsirea spațiilor potrivite pentru a destabiliza defensiva adversă.

„Poate în prima jumătate a meciului am fost puțin eleganți, dar în a doua am adăugat ceea ce ne lipsea”, a explicat antrenorul la conferința de presă de după partidă.

Chivu s-a declarat mai încrezător în rolul său de antrenor, în prezent. „La începutul experienței la echipă eram foarte preocupat, acum mă distrez mai mult. Am înțeles că Inter trebuie să depășească momentele dificile pentru a-și continua visul”, a mai spus antrenorul.

Un punct forte al meciului a fost revenirea lui Hakan Calhanoglu, pe care Chivu l-a descris ca fiind „un mare jucător de clasă mondială, care avea doar nevoie să-și recupereze motivația”.

În alte meciuri ale zilei, AS Roma a învins Parma, scor 2-1, și se menține la egalitate de puncte (21) cu Napoli, în fruntea ierarhiei, iar Juventus a întrerupt seria de partide fără victorie, învingând acasă pe Udinese, scor 3-1, și ocupă locul 7, la șase puncte de prima poziție.